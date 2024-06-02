Зеленский: США должны разрешить бить по России ракетами ATACMS

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты должны позволить Украине поражать военные объекты на территории России дальнобойными ракетами ATACMS.

Источник: Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре, The Telegraph, "Европейская правда"

Детали: Украинский президент поблагодарил Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, но заявил, что ограничения на использование дальнобойных систем также должны быть сняты.

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"Достаточно ли этого (разрешения. – Ред.)? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, с которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия продолжает использовать дальнобойную артиллерию и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать Украину.

"Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", – пояснил президент.

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Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области.

В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.