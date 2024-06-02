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На украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 14:20
На украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы
скриншот

На Староместской площади Праги накануне, 1 июня, русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Источник: полиция Праги в комментарии порталу Novinky, "Европейская правда"

Детали: В субботу в соцсетях один из волонтеров Prague Maidan выложил видео, на котором группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В определенный момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

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Участники драки кричат друг на друга на русском и украинском языках и бьются зонтиком. В конце концов, стенд Prague Ukraine был поврежден.

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Одна из украинских активисток опубликовала в X (Twitter) фото окровавленной руки после драки. По ее словам, русскоязычные женщины ударили по голове чешскую женщину, а другой русскоязычный мужчина сказал парню, "как хорошо Россия убивает нас".

Полиция Праги подтвердила, что прибыла накануне на Староместскую площадь из-за конфликта между "двумя группами иностранцев".

"Уголовные следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они выясняют, что произошло на месте происшествия. Никто не был ограничен в личной свободе и не был задержан", – сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева.

В прошлом году, напомним, чешская полиция начала расследование нападения на мужчину в столичном районе Прага 1, который стал жертвой якобы потому, что его спутали с украинцем.

Темы: ЧехиявойнаРосcияволонтеры
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