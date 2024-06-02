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WP: Украинские командиры ожидают, что новые военные прибудут плохо подготовленные

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июня 2024, 14:41
WP: Украинские командиры ожидают, что новые военные прибудут плохо подготовленные
иллюстративное фото 93 бригады

В то время как Украина готовится мобилизовать мужчин на фоне усиления российских атак, командиры на фронте ожидают, что большинство новых солдат прибудут с плохой подготовкой.

Источник: Washington Post

Детали: СМИ после общения с украинскими военными пишет, что командиры "уже давно" жалуются на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

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Откуда бы ни прибывали новые солдаты - с других позиций, из тюрем или недавно мобилизованные - украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится неделями обучать их базовым навыкам, например, стрельбе.

"У нас были ребята, которые даже не знали, как разобрать и собрать оружие", - сказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады, который согласился назвать свой позывной "Шмидт".

"Шмидт" рассказал, что первую неделю он провел с солдатами, переведенными из тыловых частей, просто убеждаясь, что каждый из них выстреливает по меньшей мере одну коробку патронов - около 1500 выстрелов - ежедневно, прежде чем перейти к выполнению более сложных задач. Через несколько недель эти солдаты могут оказаться в боях возле города Часов Яр, где российские войска продвигаются вперед, пишет СМИ.

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"Мы просто тратим много времени на базовую подготовку, - сказал "Шмидт", добавив: - Если, не дай Бог, будет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать".

Дословно: "В условиях, когда украинские силы критически недоукомплектованы и теряют позиции, неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат подчеркивает ужасную ситуацию, в которой оказался Киев более чем через два года после вторжения Москвы.

По словам солдат, Россия достигла успехов в этом году в значительной степени потому, что украинские военные не имеют достаточного количества войск для защиты от непрекращающихся нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия".

Больше деталей: Командиры фронтовых подразделений приветствуют любое новое подкрепление, учитывая, что некоторые подразделения уже месяцами находятся без подкрепления.

Но, пишет WP со ссылкой на них, многие из этих передислоцированных военнослужащих являются плохо подготовленными, несмотря на то, что многие из них служили в армии с начала российского вторжения более двух лет назад, хотя и далеко от поля боя.

Еще около месяца назад украинский солдат с позывным "Вал" стоял на страже на мосту на юге Одесской области, и эту работу он выполнял в течение двух лет со времени вторжения России. 30 апреля он получил сообщение, что его переводят на боевое дежурство.

Через 24 часа его зачислили в 93-ю бригаду и приказали отправляться на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать свои вещи - часть должны были отправить позже.

"Это страшно, - говорит 31-летний мужчина. "Никто не был по-настоящему готов".

Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах нет гранат и гранатометных выстрелов, поскольку их экономят для поля боя.

Один из сержантов на условиях анонимности рассказал, что представители некоторых бригад вынуждены ночевать возле учебных центров, чтобы отобрать себе лучших и самых мотивированных бойцов. А другие, добавляет он, вынуждены выбирать "из кривых, хромых и больных".

Темы: Вооруженные силымобилизациявойна
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