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Сухопутные войска: Значительная часть видео о конфликтах с ТЦК – вражеские ИПСО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 18:27
Сухопутные войска: Значительная часть видео о конфликтах с ТЦК – вражеские ИПСО
конфликт между ТЦК и гражданином в Тернополе в 2023 году, скриншот видео "20 минут"

Сухопутные войска ВСУ заявили, что значительная часть контента в соцсетях с изображением конфликтов ТЦК и граждан созданы вражескими подразделениями информационных операций.

Источник: Сухопутные войска

Дословно: "Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними – продукты вражеских подразделений информационных операций.

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Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями".

Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить".

Детали: Также в Сухопутных войсках добавили, что видео распространяются в плохом качестве, что является имитацией "естественности".

ВИДЕО ДНЯ

"Кроме имитации конфликтов, готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение", - говорится в сообщении.

В то же время Сухопутные войска уверяют, что все настоящие ситуации, которые имеют место, "тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке".

Темы: ТЦКВооруженные силы
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