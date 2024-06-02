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Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июня 2024, 20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
село Старица на севере Харьковской области, deepstatemap

По состоянию на 19 часов на фронте с начала суток произошло 55 боестолкновений, в Харьковской области россияне совершили неудачный штурм возле села Старица, в воскресенье совершили на этом направлении 10 авиаударов.

Источник: сводка Генштаба

Детали: По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника.

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Харьковщина продолжает страдать от российских авиаударов – за воскресенье их было уже 10.  Во второй половине дня бомбардировке российскими захватчиками с направления Белгорода подверглись районы населенных пунктов Шестаково, Ветеринарное и Липцы.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты осуществили еще один неудачный штурм неподалеку от села Старица.

Украинские воины активно уничтожают врага – в настоящее время оккупанты потеряли на направлении 117 человек живой силы, уничтожено два российских танка, бронемашину, пушку, восемь автомобилей и две единицы спецтехники. Также перестали существовать пять вражеских блиндажей и два склада боеприпасов.

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На Купянском направлении продолжается бой в районе Невского.

На Краматорском направлении с начала суток противник семь раз пытался улучшить свое тактическое положение. Действовал в районах Калиновки и Клещеевки. Все вражеские атаки отбиты.

Четыре из 17 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Нетайлово и Сокол. Общие потери врага на направлении довольно значительные – 358 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронемашины и шесть пушек и минометов. Еще шесть единиц военной техники оккупантов повреждены. Информация уточняется.

Темы: ГенштабвойнаХарьковская область
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