Омбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

издевательства над украинскими пленными, скриншот видео из Telegram Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за распространенного в сети видео издевательств над украинскими военнопленными, предположительно, на Харьковском направлении.

Источник: Лубинец в Telegram

Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував відео з соцмереж, на якому зафіксовано знущання з українських полонених, імовірно, на Харківському напрямку pic.twitter.com/5Or4OtcDbf Реклама: June 2, 2024

Прямая речь: "По сети распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия.

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов".

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Детали: Лубинец подчеркнул, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Он заявил, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Россией.

"Обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", - написал он.