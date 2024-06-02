В "Укрэнерго" объяснили, почему будет много отключений

На следующей неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток.

Источник: председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "На следующей неделе, если сравнивать с прошлой неделей, ситуация будет определяться тремя основными факторами.

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Первое – начиная с субботы, вышли в ремонт два энергоблока атомных электростанций. Это был плановый процесс, его невозможно отсрочить. Соответственно, у нас будет несколько меньше мощности в системе, чем было раньше.

Второе – это два обстрела этой и прошлой ночью, из-за которых были повреждены определенные объекты энергетики, в частности несколько тепловых и гидроэлектростанций. Это означает, что эти поврежденные объекты будут нести меньшую нагрузку, чем до этого.

И третий фактор – это достаточно высокая температура воздуха, которая ожидается завтра и в течение всей следующей недели, до +32, например, в Киеве. Это означает, что потребление возрастет из-за более интенсивного использования систем кондиционирования.

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Поэтому дефицит, от которого мы были избавлены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется, причем в достаточно серьезном размере. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений".

Детали: По словам Кудрицкого, наибольший дефицит будет наблюдаться в утренние и вечерние часы.

Однако дефицит будет сохраняться в течение всех суток, и "физически невозможно обеспечить отсутствие отключений даже ночью".

"Буквально в последние пару дней очень сильно вырос объем импорта именно ночью из Европы, он увеличился в 2-2,5 раза. Но даже этого недостаточно, чтобы полностью избежать отключений ночью. Другое дело, что продолжительность отключений ночью будет более мягкой", – сказал председатель правления "Укрэнерго".

Что предшествовало: В понедельник, 3 июня, отключения электроэнергии могут применять с 00:00 до в течение всех суток.