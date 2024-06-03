Германия допустила, что ВСУ смогут сбивать системами Patriot самолеты над РФ
Понедельник, 3 июня 2024, 11:06
Глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Украина может использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для того, чтобы сбивать самолеты над территорией России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Прямая речь: "Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планерные бомбы".
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Детали: В то же время генерал подчеркнул, что тактическое использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных.
Предистория:
- В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".
- В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.
- В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.