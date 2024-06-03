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Германия допустила, что ВСУ смогут сбивать системами Patriot самолеты над РФ

Понедельник, 3 июня 2024, 11:06
Германия допустила, что ВСУ смогут сбивать системами Patriot самолеты над РФ
Фото: Getty Images

Глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Украина может использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для того, чтобы сбивать самолеты над территорией России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь: "Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планерные бомбы".

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Детали: В то же время генерал подчеркнул, что тактическое использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных.

Предистория:

  • В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".
  • В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.
  • В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Темы: ПВОУкраинаГерманияPatriot
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