Германия допустила, что ВСУ смогут сбивать системами Patriot самолеты над РФ

Глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Украина может использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для того, чтобы сбивать самолеты над территорией России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь: "Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планерные бомбы".

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Детали: В то же время генерал подчеркнул, что тактическое использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных.

Предистория: