Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО уничтожили мощную российскую РЛС

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июня 2024, 13:22
ССО уничтожили мощную российскую РЛС
Российская РЛС «Каста-2Е2». Фото: СМИ РФ

Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время аэроразведки на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2".

Реклама:

По словам спецназовцев, эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.

Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО.

ВИДЕО ДНЯ

Указано, что операторы Сил спецопераций нанесли огневое поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

Дословно: "Результат работы - на видео. Предупреждение россиянам от ССО: дальше - больше!".

Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В среду графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00

Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним

Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то надо его отстоять

Бил и унижал курсантов: офицеру Нацакадемии сухопутных войск объявили подозрение

Украина выполнила все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС – глава Еврокомиссии

Шольц анонсировал поставку Украине Patriot, IRIS-T и ракет в ближайшие "недели и месяцы"

Все новости...
ССО
Минус пол дивизиона российских "Буков": ССО поразили новейшим дроном очередной ЗРК
Заработал первый рекрутинговый центр ССО
ССО показали зачистку оккупантов в одном из населенных пунктов Харьковщины
Последние новости
19:07
После покушения умер мэр-коллаборант Купянска Геннадий Мацегора
19:00
ФутболМолдова — Украина. ОНЛАЙН
18:40
Ситуация с равномерным распределением ограничений света по регионам улучшается – Yasno
18:18
Финляндия усиливает безопасность закрытой границы с Россией
18:14
В среду графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00
18:10
Эстония передает Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним
17:45
Замена ультрапереработанных продуктов на свежие снижает риск болезней сердца – исследование
17:42
Бронирование военнообязанных сотрудников сейчас является главным вызовом для бизнеса – опрос
17:38
видео, дополненоВ Одессе возле ТЦК подрались медики и военные
17:31
"Мечтала развивать Крым". Умерла военная Шура Рязанцева
Все новости...
Реклама:
Реклама: