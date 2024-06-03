ССО уничтожили мощную российскую РЛС

Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время аэроразведки на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2".

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По словам спецназовцев, эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.

Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО.

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Указано, что операторы Сил спецопераций нанесли огневое поражение по российской РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

Дословно: "Результат работы - на видео. Предупреждение россиянам от ССО: дальше - больше!".