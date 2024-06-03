Китай отреагировал на обвинения Зеленского относительно Саммита мира

Официальный Пекин отреагировал на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный глобальный Саммит мира.

Источник: Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian

Детали: Представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о предстоящем Саммите мира в Швейцарии в середине июня, сказал, что Пекин никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

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Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны, заявил представитель китайского МИД.

Мао сказал, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной, при этом он назвал Китай крупнейшим торговым партнером Украины. Он добавил, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – сказал Мао.

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В воскресенье Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите в Швейцарии.

"Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит", – сказал он.

"К сожалению, это обидно, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина", – добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Недавно Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США, принять участие в мероприятии.