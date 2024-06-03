Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай отреагировал на обвинения Зеленского относительно Саммита мира

Иванна Костина, Александр ШумилинПонедельник, 3 июня 2024, 16:33
Китай отреагировал на обвинения Зеленского относительно Саммита мира
Фото: Getty Images

Официальный Пекин отреагировал на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный глобальный Саммит мира.

Источник: Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian

Детали: Представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о предстоящем Саммите мира в Швейцарии в середине июня, сказал, что Пекин никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

Реклама:

Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны, заявил представитель китайского МИД.

Мао сказал, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной, при этом он назвал Китай крупнейшим торговым партнером Украины. Он добавил, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – сказал Мао.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье Зеленский обвинил Китай в поддержке усилий, направленных на то, чтобы удержать лидеров от участия в саммите в Швейцарии.

"Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит", – сказал он.

"К сожалению, это обидно, что такая большая независимая мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина", – добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Недавно Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США, принять участие в мероприятии.

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве

Байден отреагировал на осуждение сына

Минобороны Германии пообещало Украине десятки ракет к Patriot

Ультраправые в Германии назвали Зеленского "нелегитимным"

В ТЦК обнародовали свою версию драки между медиками и военными в Одессе

В среду графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00

Все новости...
Украинские бойцы захватили в плен гражданина Словакии, который воевал на стороне РФ
Жены мобилизованных россиян вышли на пикет к Минобороны РФ, чтобы их мужей вернули с войны
Верещук об украинцах за границей: Не предатели и не преступники
Журналисты идентифицировали одного из оккупантов, который издевался над украинскими пленными на Харьковщине
Последние новости
21:50
СМИ: Подозреваемому в поджоге автобуса в Праге, вероятно, платила Россия
21:38
Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве
21:28
Запретить купирование и другие процедуры "красоты" – в парламенте предлагают усилить защиту животных
21:04
Байден отреагировал на осуждение сына
20:53
Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году
20:43
США задействованы и в разведке, и в производстве беспилотников – Сухаревский
20:41
Норвегия будет собирать танки Leopard 2 и планирует выход на международный рынок
20:40
Генштаб: Оккупанты значительно активизировали авиацию на Покровском направлении
20:23
Минэкономики представило 95 проектов для инвесторов на более 27 миллиардов долларов
20:16
Сухаревский: Отсутствие "единственного шахеда" в Украине – это прекрасно
Все новости...
Реклама:
Реклама: