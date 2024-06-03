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В МИДе Италии подтвердили, что Украина получит вторую систему ПВО SAMP/T

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 22:53
В МИДе Италии подтвердили, что Украина получит вторую систему ПВО SAMP/T
Итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что в новом пакете военной помощи Украине предусмотрена система противовоздушной обороны SAMP/T, о чем ранее писали СМИ.

Источник: Таяни в эфире радиостанции Rai Radio1, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава итальянского МИД подтвердил, что правительство готовит "еще один пакет" военной помощи, содержание которого, как и в предыдущих случаях, будет конфиденциальным.

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"Но известно, что мы пришлем SAMP-T, который является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не является тайной", – добавил он.

Таяни одновременно подчеркнул, что Италия не будет отправлять военных в Украину, а итальянское оружие не может быть использовано для ударов по России.

Ранее СМИ сообщили, что новый пакет военной помощи с системой ПВО Италия может утвердить после саммита "Группы семи" в середине июня.

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Украина получила первую систему SAMP/T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно – и это также единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

СМИ ранее подтверждали намерения Италии передать Украине очередной пакет военной помощи.

Темы: ИталияПВО
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