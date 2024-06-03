В Киеве возник масштабный пожар на складском помещении
Понедельник, 3 июня 2024, 23:19
В Деснянском районе Киева занялось складское помещение, ориентировочная площадь пожара – 2000 м. кв.
Источник: КГГА
Дословно: На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение.
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У Києві виникла масштабна пожежа на складському приміщенні— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 3, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/hWYXVN3UtI
По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара – 2000 м. кв. На месте работают аварийно-спасательные службы.