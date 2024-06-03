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В Киеве возник масштабный пожар на складском помещении

Татьяна ОлейникПонедельник, 3 июня 2024, 23:19
В Киеве возник масштабный пожар на складском помещении
Фото из телеграмм-каналов

В Деснянском районе Киева занялось складское помещение, ориентировочная площадь пожара – 2000 м. кв.

Источник: КГГА

Дословно: На улице Николая Закревского в Деснянском районе горит складское помещение.

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По информации Департамента муниципальной безопасности, ориентировочная площадь пожара – 2000 м. кв. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Темы: Киевпожар
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