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СМИ: В Днепре прогремели взрывы

Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 05:13
СМИ: В Днепре прогремели взрывы
взрыв в Днепре, фото: zn.ua

В ночь на вторник, во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения, в Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения с востока!"

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Детали: Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской и Херсонской областях.

Дополнено в 5.30: "Зеркало недели" сообщило о столбе дыма, поднимающемся над городом после взрывов.

Темы: Днепрвоздушная тревогавзрыв
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