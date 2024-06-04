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Кирби не исключает расширения разрешения на использование американского оружия

Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 06:28
Кирби не исключает расширения разрешения на использование американского оружия
Джон Кирби, фото: Getty Images

Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не исключил возможности расширения разрешения на использование оружия для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Источник: Кирби на брифинге, "Голос Америки"

Детали: На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Кирби добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

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Прямая речь Кирби: "Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам.

Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает быть под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере.

Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя".

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Предыстория:

  • На выходных президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, но подчеркнул, что "этого недостаточно". По словам украинского лидера, нужно расширить территорию РФ, по которой разрешено вести огонь американским вооружением.
  • В свою очередь Госсекретарь Энтони Блинкен в последний день своей поездки в Европу сказал, что нынешнее разрешение может быть не последним снятием ограничений для Киева.

Темы: СШАпомощь Украине
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