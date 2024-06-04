Кирби не исключает расширения разрешения на использование американского оружия

Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не исключил возможности расширения разрешения на использование оружия для Украины в будущем и отметил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Источник: Кирби на брифинге, "Голос Америки"

Детали: На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Кирби добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

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Прямая речь Кирби: "Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам.

Кто может обвинять президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает быть под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий России подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере.

Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя".

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