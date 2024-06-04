43% украинцев заявили, что ситуация с демократией ухудшилась во времена Зеленского − КМИС

43% украинцев считают, что ситуация с демократией в Украине ухудшилась за 5 лет президентства Владимира Зеленского, из них 28% убеждены, что это произошло из-за попытки власти свернуть права и свободы граждан.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая

Дословно социологи: "19% украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% − что не изменилась. Видят определенные ухудшения − 43%, однако среди них 11% прежде всего связывают это с объективными обстоятельствами военного времени, а 28% − с попытками власти сворачивать права и свободы граждан (еще 3% назвали обе причины)".

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ИНфографика КМИС

Детали: КМИС отмечает, что большинство украинцев, согласно его опросам, предпочитают демократическую систему, а не сильное лидерство.

"Стабильно более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией", − отметили социологи.

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

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В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10% и 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.