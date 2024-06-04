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Поляки заблокировали движение грузовиков через "Раву-Русскую"

Валентина РоманенкоВторник, 4 июня 2024, 11:55
Поляки заблокировали движение грузовиков через Раву-Русскую
фото ГПСУ

Поляки заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В 11:20 от польской стороны поступила информация о начале блокирования движения к ППр „Хребенне". Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины.

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В рамках объявленного блокирования протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины".

Детали: По данным ГПСУ, на въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по ранее объявленному графику - 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, осуществляющих перевозки гуманитарной помощи, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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По состоянию на 11:20 очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 33 транспортных средства, зарегистрированных в электронной очереди.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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