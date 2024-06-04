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РФ усиливает дезинформацию против Олимпиады в Париже

Ирина Балачук, Ирина КутелеваВторник, 4 июня 2024, 13:04
РФ усиливает дезинформацию против Олимпиады в Париже
Фото olympics.com

Россия усилила свою дезинформационную кампанию против Олимпийских игр в Париже − среди прочего она стремится создать впечатление, что на соревнованиях возможно насилие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP, которое приводит выводы компании Microsoft

Детали: Сообщается, что Центр анализа угроз (MTAC) Microsoft упоминает две российские группы влияния − "Шторм-1679" и "Шторм-1099", которые используют искусственный интеллект в сочетании с давними методами для осуществления вредной деятельности.

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Контент, который они распространяют, направлен на дискредитацию Франции, ее президента Эмманюэля Макрона, а также Международного олимпийского комитета.

По данным MTAC, "Шторм-1679" "также стремится посеять страх, чтобы отговорить зрителей от посещения игр". В частности, эта группа распространила в интернете фейковые видеоролики, один из которых выдается за контент, произведенный новостным каналом France 24, и утверждает, что 24% проданных билетов вернули из-за опасений атак. Подчеркивается, что все это не соответствует действительности.

Другой ролик российская группа выдает за сообщение от ЦРУ и Генерального директората внутренней безопасности Франции и советует не ехать во Францию якобы из-за риска нападения.

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Также сообщается, что "Шторм-1099" использует сеть из 15 сайтов с контентом, написанным на французском языке, которые представляют себя как средства массовой информации, которыми они не являются.

Эти платформы также предупреждают о возможных нападениях и критикуют Макрона и его правительство якобы за безразличие к проблемам французского народа.

MTAC ожидает, что эта российская деятельность "усилится" накануне церемонии открытия.

В июне 2023 года "Шторм-1679" загрузил фейковый документальный фильм против МОК под названием "Падение Олимпийских игр", вдохновленный фильмом "Падение Белого дома" (2013) и с использованием искусственного интеллекта для имитации голоса американского актера Тома Круза.

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Темы: РосcиядезинформацияФранцияОлимпиада
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