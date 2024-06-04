ГБР пришло с обысками к заместителю Кличко – источник

Государственное бюро расследований 4 июня проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства чиновником на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.

Реклама: