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ГБР пришло с обысками к заместителю Кличко – источник

Валентина РоманенкоВторник, 4 июня 2024, 16:38
ГБР пришло с обысками к заместителю Кличко – источник
Константин Усов. фото КГГА

Государственное бюро расследований 4 июня проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства чиновником на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.

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Темы: обыскиКГГАГБР
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