ГБР пришло с обысками к заместителю Кличко – источник
Вторник, 4 июня 2024, 16:38
Государственное бюро расследований 4 июня проводит обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, следственные действия касаются фактов вымогательства чиновником на системной основе неправомерного вознаграждения у одного из перевозчиков столицы.
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