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Во Франции подтвердили визит Зеленского 6 июня

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 20:21
Во Франции подтвердили визит Зеленского 6 июня
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 14 мая 2023 года. Фото - Getty Images

Исправлено: В первоначальной версии новости и ее оригинале были указаны взаимно противоречивые день недели и дата визита "пятница 6 июня". Из дальнейших сообщений выяснилось, что имели в виду все же пятницу 7 июня. 

Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского 7 июня. Он приедет на празднование Дня высадки союзников в Нормандии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

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Детали: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, чтобы обсудить "потребности Украины" на фоне полномасштабной агрессии России, сообщили в канцелярии французского президента.

"В то время, когда российские удары неуклонно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, оба президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", анонсировали там.

Среди прочего, дискуссии станут "продолжением Конференции в поддержку Украины, состоявшейся на Елисейских полях 26 февраля", во время которой Макрон впервые допустил возможность отправки западных войск в Украину.

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Визит Зеленского Макрон анонсировал еще на прошлой неделе, при этом украинская сторона его пока не подтверждала.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.

Темы: Франция
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