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Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 21:50
Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Покровском направлении
Фото со страницы Генштаба ВСУ

На фронте количество боевых столкновений возросло до 80, больше всего боев произошло на Покровском направлении. Российские войска давят оборону на Купянском и Кураховском направлениях.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 4 июня

Дословно: "Харьковщина по-прежнему остается под террористическими ударами вражеской авиации. С территории российской федерации, а именно из района Шебекино, враг нанес два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодцу, еще одна КАБ ударила по Старому Вороне. ракетами кафиры били по Волчанским Хуторам".

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Детали: На Купянском направлении количество боевых столкновений выросло до 13. На Лиманском направлении агрессор атакует в районах Невского и Ямполя.

На Покровском направлении ситуация напряженная, с начала суток произошло 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отразили 27 штурмовых действий российских захватчиков. Еще 10 боев длятся.

Семь раз русские войска пытались атаковать на Кураховском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

На Времивском направлении украинские воины отразили шесть атак российских окупантов.

На Ореховском направлении бои продолжаются вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.

Темы: Генштаббоевые действия
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