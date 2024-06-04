Генштаб: Больше всего боев за сутки произошло на Покровском направлении

На фронте количество боевых столкновений возросло до 80, больше всего боев произошло на Покровском направлении. Российские войска давят оборону на Купянском и Кураховском направлениях.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00 4 июня

Дословно: "Харьковщина по-прежнему остается под террористическими ударами вражеской авиации. С территории российской федерации, а именно из района Шебекино, враг нанес два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодцу, еще одна КАБ ударила по Старому Вороне. ракетами кафиры били по Волчанским Хуторам".

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Детали: На Купянском направлении количество боевых столкновений выросло до 13. На Лиманском направлении агрессор атакует в районах Невского и Ямполя.

На Покровском направлении ситуация напряженная, с начала суток произошло 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отразили 27 штурмовых действий российских захватчиков. Еще 10 боев длятся.

Семь раз русские войска пытались атаковать на Кураховском направлении.

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На Времивском направлении украинские воины отразили шесть атак российских окупантов.

На Ореховском направлении бои продолжаются вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.