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РосСМИ: Путин начал носить бронежилет на общественных мероприятиях

Татьяна ОлейникВторник, 4 июня 2024, 22:49
РосСМИ: Путин начал носить бронежилет на общественных мероприятиях
Путин и Лукашенко на параде 9 мая. фото - kremlin.ru

The Moscow Times пишет, что кремлевский лидер Владимир Путин начал носить бронежилет на общественных мероприятиях еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны.

Источник: The Moscow Times со ссылкой на двух российских чиновников, близких к Кремлю

Детали: Неназванный российский чиновник утверждает, что 9 мая этого года Путин был в сокровенном бронежилете.

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Британский консультант по безопасности Джейд Миллер объясняет журналистам, что судя по тому, что Путин ходить достаточно скованно, и на его пальто не видно естественных складок при ходьбе, можно заключить, что российский лидер может носить бронежилет.

Также Путин заметно приподнимает и поправляет плечи, что свидетельствует о дискомфорте от жилета.

Темы: РосcияПутин
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