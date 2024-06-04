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В нескольких областях Украины зафиксировали российские БПЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 4 июня 2024, 23:16
В нескольких областях Украины зафиксировали российские БПЛА
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 4 июня в нескольких областях Украины зафиксировали ударные российские беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:28 сообщили об угрозе применения ударных дронов для Харьковщины и Сумщины.

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В 22:33 тревога распространилась на Полтавщину.

В 22:57 сообщили о группе "Шахедов" на севере Херсона, курсом на Николаевщину.

В 23:07 стало известно о "Шахедах" на Полтавщине - курсе на Миргород, новой группе БпЛА на Харьковщине - курсе юго-западном, также несколько групп "Шахедов" на Херсонщине, двигаются на северо-запад.

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В 23:24 воздушники предупредили о "Шахедах" из Херсона - на Днепропетровщину, курсе на Кривой Рог, новой группе "Шахедов" на севере Херсона, несколько групп "Шахедов" на Полтавщине курсом на юго-запад, несколько групп "Шахедов" вдоль границы Харьковской и Сумской области на Полтавщину и новую группу "Шахедов" из Белгородской области РФ – курсом на Сумщину.

В 00:20 стало известно, что "Шахеды" на Полтавщине летят курсом на Миргород.
Шахеды на севере Николаевщины двигаются курсом на северо-запад.

В 1.24 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаШахед
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