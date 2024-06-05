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ISW: Священники РПЦ уничтожают идентичность депортированных украинских детей

Алена ИвашкивСреда, 5 июня 2024, 04:36
ISW: Священники РПЦ уничтожают идентичность депортированных украинских детей
фото иллюстративное: Getty Images

Совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса Kidmapping показало масштабную роль Русской православной церкви в русификации депортированных украинских детей. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: DOXA пишет, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские чиновники депортировали детей из детских домов и интернатов в оккупированной Донецкой области в Ростовскую область России, где их посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Иванов), который рассказывал им о РПЦ и, похоже, побуждал их подумать о крещении в РПЦ. 

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Священнослужители РПЦ также призывали депортированных украинских детей к крещению в РПЦ и, как сообщается, поощряли их вступать в различные "военно-патриотические" молодежные организации в России.

DOXA и Kidmapping также обнаружили, что депортированные дети из оккупированных Донецкой и Луганской областей находились в приютах РПЦ в Воронежской области, где священнослужители РПЦ и связанные с ней чиновники проводят "военно-патриотические" мероприятия для депортированных детей, чтобы поощрить пророссийские настроения и отрезать детей от их украинской идентичности. 

Ранее ISW уже оценивал, что РПЦ играет важную роль в реализации кремлевского плана оккупации Украины. Это распространяется на усилия России по русификации депортированных украинских детей, проживающих в России. 

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Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, против которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест за ее роль в содействии депортации украинских детей, в частности, замужем за священником РПЦ. Львова-Белова и ее муж сами усыновили депортированного украинского ребенка из Мариуполя, что подчеркивает личное участие РПЦ и других кремлевских чиновников в депортации украинских детей. 

ISW продолжает считать, что депортация украинских детей с намерением уничтожить их украинскую идентичность с помощью таких русификационных проектов является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая запрещает "насильственную передачу детей одной группы другой группе", поскольку это является актом геноцида.

Ключевые выводы ISW за 4 июня:

  • Отдельные российские военные комментаторы продолжают жаловаться на превосходящие возможности украинских беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя, продолжая подчеркивать быстрые и постоянные циклы тактических и технологических инноваций, которые формируют пространство боя в Украине.
  • Как сообщается, Украина и ее партнеры подготовили документ для Глобального саммита мира в Швейцарии 15 июня, который призывает к будущему взаимодействию с Россией по ограниченному кругу вопросов, связанных с российским вторжением в Украину, хотя Кремль по-прежнему вряд ли примет участие в содержательных переговорах по этому предложению или любому более широкому урегулированию войны в Украине.
  • Россия проводит широкомасштабную кампанию гибридной войны, направленную против стран НАТО, параллельно с усилиями России по наращиванию своих обычных военных возможностей в рамках подготовки к потенциальному конфликту с НАТО
  • Совместное расследование российского оппозиционного студенческого журнала DOXA и ресурса с открытым исходным кодом Kidmapping освещает роль поддерживаемой Кремлем Русской православной церкви (РПЦ) в русификации украинских детей, которых российские власти депортировали в Россию.
  • Владимир Путин 4 июня назначил первого заместителя председателя Совета Федерации и секретаря "Единой России" Андрея Турчака исполняющим обязанности губернатора Республики Алтай.
  • Новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов, по сообщениям, пригласил нескольких российских военных корреспондентов и мил-блогеров встретиться с ним, чтобы привлечь нескольких участников российского информационного пространства, что вызвало ограниченную критику со стороны известного российского военного блогера.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Северска и Донецка.
  • По сообщениям, российские военные продолжают принудительно отправлять российских военнослужащих, в том числе тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, воевать в Украине.
  • Россия продолжает усилия по милитаризации депортированной украинской молодежи и подготовке ее к будущей службе в российских вооруженных силах.

Темы: ISWдепортация оккупациядети
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