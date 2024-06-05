Байден встретится с Зеленским во Франции, а через неделю в Италии

Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским на этой неделе во Франции, а на следующей - в Италии.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту самолета, который вылетел во Францию

Прямая речь Салливана: "В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним состояние дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также будет иметь возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии".

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Детали: 4 июня президент США Джо Байден вылетел во Францию, где намерен принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, а также провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним: