Утро в Украине началось с тревоги: взлетал МиГ
Среда, 5 июня 2024, 07:43
Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог
Дословно ВС: "Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)".
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Детали: Когда звучит сигнал тревоги, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 7:42 тревогу отменили. Опасность продолжалась около получаса.