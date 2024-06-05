Воздушные силы ночью сбили 22 из 27 "Шахедов"

Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед", 22 дрона удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях".

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Детали: Сообщается, что захватчики запускали дроны из районов российского города Курск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения оккупантов привлекали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.