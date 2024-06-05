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В Польше на курган Костюшко вернули флаг Украины, который снял пророссийский депутат

Андрей Синявский, Алена МазуренкоСреда, 5 июня 2024, 11:32
В Польше на курган Костюшко вернули флаг Украины, который снял пророссийский депутат
ФОТО: RMF FM

Флаг Украины, который накануне с флагштока на кургане Костюшко в Кракове снял скандальный польский депутат-украинофоб от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун, вернули на место.

Источник: "Европейская правда", RMF24

Детали: Издание отметило, что через несколько часов после инцидента украинский флаг вернули на курган, а также опубликовало соответствующую фотографию.

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фото: RMF FM

Директор офиса кургана Костюшко Лешек Черпяловский рассказал, что утром на территорию кургана зашла группа из 18 человек, которые купили входные билеты.

"С вершины сняли флаг. Злоумышленники повредили флагшток, из-за чего его нельзя было вывесить снова, ведь сломали замки крепления флагштока", – сказал он.

Полиция уже расследует обстоятельства инцидента, о чем сообщил представитель столичного управления полиции Кракова подполковник Петр Шпех.

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"В связи с... кражей украинского флага и повреждением имущества в виде флагштока и одной из камер на месте инцидента работники краковской полиции провели проверку и собирают доказательства по этому делу", – отметил он.

По его словам, доказательства передадут в прокуратуру, которая должна дать правовую и уголовную оценку инциденту.

Таким образом, следователи проверят, должен ли он нести ответственность за кражу, уничтожение имущества, а также, возможно, за распространение националистической вражды, отмечает RMF24.

По словам Малопольского воеводы Кшиштофа Яна Кленчара, снятие флага с кургана Костюшко должны оценить с точки зрения возможных юридических последствий. Он заявил, что подаст заявление в комитет по вопросам этики депутатов парламента.

Накануне Браун, кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в X (Twitter), что снял флаг, поскольку тот висел в "неправильном месте", и  передаст его в консульство Украины в Кракове.

Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

Темы: ПольшаУкраина
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