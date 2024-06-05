ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании РФ – источник

В России произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, за которым стоят киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: Фактически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний РФ. Официальное сообщение "Роскомнадзора" утверждает, что сбои являются следствием "аварии магистральной сети связи". Впрочем, по данным источников УП, настоящая причина в масштабной DDoS-атаке, которую сейчас проводят киберспециалисты ГУР МОУ.

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По состоянию на 11 часов 5 июня исчез доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также к услугам ряда министерств: министерства обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Заблокирован сайт и сервисы федеральной налоговой службы РФ. Обнародовано сообщение от федеральной таможенной службы, где указано, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности затруднен".

Об отсутствии доступа к сети заявила "Объединенная авиастроительная компания". Ее работа на некоторое время была парализована. Зафиксированы также сбои в работе серверов облачного хранилища РФ "гособлако". И напоследок в ряде регионов России уже несколько дней не работает "единый государственный реестр ЗАГС": россияне массово жалуются на отмененные свадьбы, добавляет источник УП.

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Недоступны услуги некоторых банковских учреждений, в частности, "Сбербанка" и "Альфабанка".

По словам собеседника УП, также есть серьезные перебои в работе сети "ВКонтакте" - ряд сервисов недоступен.