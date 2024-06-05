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ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за закона об "иноагентах"

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 5 июня 2024, 14:58
ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за закона об иноагентах
Протесты в Грузии против принятия закона об «иноагентах» 15 мая. Иллюстративное фото: Getty Images

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" могут пересмотреть безвизовый режим со страной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова дипломата в интервью порталу Movement

Детали: Говоря о возможных последствиях для Грузии после принятия скандального закона, Герчинский отметил, что "все варианты – на столе".

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Комментируя возможность пересмотра безвизового режима для Грузии, он сказал, что либерализация визового режима для страны согласовывалась с определенными условиями.

"После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии", – добавил посол.

По его словам, для приостановления безвиза на шесть месяцев нужны голоса не всех членов, а большинства.

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"И я уверен, что это будет рассмотрено как один из вариантов, и страны-члены примут решение", – добавил Герчинский.

Однако он обеспокоен тем, что в случае приостановления безвиза пострадают простые граждане Грузии, которые "заплатят очень высокую цену".

"Я не уверен, что это то, чего мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение. Однако решение будет достигнуто странами-членами в ближайшие недели", – резюмировал посол.

В понедельник 3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

Читайте больше о том, удастся ли Западу остановить пророссийский дрейф Тбилиси

Темы: ГрузияЕСбезвиз
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