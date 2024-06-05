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Минобороны: 1 миллион 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные

Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 20:53
Минобороны: 1 миллион 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные
иллюстрация "Армія Inform"

По состоянию на 5 июня, по данным Министерства обороны, около 1 миллиона 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные, из них более 1 млн 400 тысяч - через приложение "Резерв+".

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Около 1 миллиона 600 тысяч военнообязанных обновили свои данные, из них более 1 млн 400 тыс. сделали это через мобильное приложение „Резерв+".

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То есть можем констатировать, что цифровизация является полностью удобным форматом для наших граждан. Есть абсолютное доверие к цифровому инструменту".

Детали: Черногоренко отметила, что дальше Минобороны будет двигаться к тому, чтобы 18 июня приравнять информацию из реестра "Оберіг", к электронному военно-учетному документу.

"Это позволит сделать QR-код. Еще раз напоминаю и анонсирую, что 18 июня QR-код будет полностью доступен в мобильном приложении. Нужно будет запросить свою информацию из "Оберіга", получить его уже с QR-кодом, и рассчитывать на то, что это уже будет равноценный военно-учетный документ", - добавила она.

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По словам замминистра, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не понадобится.

Черногоренко отметила, что приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. По информации Минобороны, почти 19 тысяч военнообязанных за рубежом обновили свои данные.

Лидируют в этом Польша, Германия, Канада, Канада, США и Чехия.

Темы: мобилизацияМинобороны
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