Путин пригрозил, что может наносить удары по странам, поставляющим Украине оружие

Путин на встрече с представителями информационных агентств в Санкт-Петербурге. Фото - тасс

Лидер Кремля Владимир Путин заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будет наносить удары по "чувствительным" объектам стран, поставляющих оружие Украине.

Источник: во время встречи с представителями информационных агентств в Санкт-Петербурге вечером 5 июня сообщает ТАСС

Детали: Российский лидер отметил, что Россия будет улучшать системы ПВО из-за угрозы применения дальнобойного оружия с территории Украины. Впрочем, РФ вроде бы "думает над тем, что ответ может быть асимметричным" на такие удары по России и поставки дальнобойного оружия в Украину.

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Он также фантазирует, что США вроде бы должны прекратить поставлять Украине оружие и тогда "конфликт закончится через два-три месяца".

Вспомнил он и о западных инструкторах, которые, по словам Путина, "несут потери в Украине".