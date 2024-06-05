Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Париж готовит ответ России из-за заявлений о французских инструкторах в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 22:40
Париж готовит ответ России из-за заявлений о французских инструкторах в Украине
Фото - Getty Images

Министерство иностранных дел Франции выразило возмущение заявлениями спикера российского посольства Александра Макогонова о том, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для российских сил.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: В эфире этого французского телеканала представитель посольства России в Париже Макогонов попытался предостеречь от отправки французских инструкторов в Украину.

Реклама:

"Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать русских, они, естественно, станут легитимной целью", – сказал россиянин.

Эти слова резко прокомментировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

"Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа", – цитирует Лемуана BFMTV. Он добавил, что сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж, но отказался говорить о деталях.

ВИДЕО ДНЯ

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.

Читайте также: Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине.

Темы: ФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW

Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами

дополненоМакрон распустил парламент Франции

Проукраинская ЕНП лидирует на выборах в Европарламент, но ультраправые укрепили позиции – прогноз

Прогноз: На евровыборах в Германии партия Шольца – третья после оппозиции и ультраправых

В понедельник графики отключений будут действовать с 16:00 до 22:00

Все новости...
Франция
СМИ: Во Франции задержан гражданин Украины и России со взрывчаткой в ​​отеле
Байден во Франции обсудит с Макроном поддержку Украины
Визит Зеленского в Париж состоится в пятницу, стали известны детали
Последние новости
07:35
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
07:25
Мэр Будапешта, поддерживающий Украину, выиграл выборы с перевесом в 324 голоса
07:19
легкая атлетикаКохан выиграл бронзу в метании молота на чемпионате Европы
06:50
Южная Корея запустила пропаганду через громкоговорители на границе с КНДР
05:58
Враг атаковал Сумскую область дронами, сбрасывал мины
05:20
Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW
04:20
В Аденском заливе два судна попали под обстрел хуситов
03:30
Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами
02:58
ИнфорграфикаВыборы в Европарламент: промежуточные результаты
02:22
В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки
Все новости...
Реклама:
Реклама: