Париж готовит ответ России из-за заявлений о французских инструкторах в Украине

Министерство иностранных дел Франции выразило возмущение заявлениями спикера российского посольства Александра Макогонова о том, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для российских сил.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: В эфире этого французского телеканала представитель посольства России в Париже Макогонов попытался предостеречь от отправки французских инструкторов в Украину.

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"Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать русских, они, естественно, станут легитимной целью", – сказал россиянин.

Эти слова резко прокомментировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

"Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа", – цитирует Лемуана BFMTV. Он добавил, что сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж, но отказался говорить о деталях.

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СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Утверждается, что о таком решении Париж может объявить как раз по случаю визита Зеленского в конце этой недели.

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