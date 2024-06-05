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Politico: Украина просит США и партнеров активизировать обучение пилотов F-16

Татьяна ОлейникСреда, 5 июня 2024, 23:22
Politico: Украина просит США и партнеров активизировать обучение пилотов F-16
F-16. фото - Getty Images

Издание Politico пишет, что сейчас партнеры не обучают достаточно украинских пилотов для управления F-16, учитывая количество истребителей, которое вскоре передадут Украине.

Источник: Politico

Детали: Издание утверждает, что Украина говорит о 30 пилотах, имеющих право немедленно начать обучение в США. Впрочем, администрация Байдена сообщила, что не имеет достаточного количества мест – может принять максимум 12 пилотов-стажеров.

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Два других заведения в Дании и Румынии имеют подобную проблему с доступными местами для тренировок.

По данным издания, во время серии встреч и звонков за последние несколько недель Украина официально попросила США научить дополнительное количество пилотов на базе Национальной гвардии Морриса в Тусоне, штат Аризона. Американские законодатели также оказывали давление на администрацию, чтобы она одобрила дополнительную учебу.

Но США сообщили украинским военным, что другие страны тоже стоят в очереди на подготовку на F-16, они не могут нарушить свои обязательства перед этими странами.

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По словам пресс-секретаря ВВС США, до конца сентября Национальная гвардия планирует подготовить 12 украинских пилотов на базе в Тусоне.

Неназванный бывший чиновник сообщил, что с такими темпами у Украины не будет полной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.

Темы: истребителиавиаСША
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