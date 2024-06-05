Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге Украины зафиксировали российские беспилотники

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 5 июня 2024, 23:40
На юге Украины зафиксировали российские беспилотники
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 5 июня на юге Украины. Воздушные силы зафиксировали российские ударные дроны. Воздушная тревога длилась около пяти часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:47 военные сообщили о группах БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.

Реклама:

В 23:19 сообщили об очередной группе вражеских БпЛА в Херсонской области, которые двигаются в направлении Днепропетровщины.

В 23:21 стало известно о группе ударных беспилотников в направлении Одесской области.

00.01 военные сообщили, что группа БПЛА уже находится в Одесской области, она движется в северном направлении.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:42 группа ударных БпЛА из Одесщины направлялась в Винницкую область.

00.45 оккупанты запустили очередную группу вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Дроны также были зафиксированы в Хмельницкой, Черновицкой и Херсонской областях.

В 4.17 раздался отбой угрозы БпЛА.

Темы: Шахедбеспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW

Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами

дополненоМакрон распустил парламент Франции

Проукраинская ЕНП лидирует на выборах в Европарламент, но ультраправые укрепили позиции – прогноз

Прогноз: На евровыборах в Германии партия Шольца – третья после оппозиции и ультраправых

В понедельник графики отключений будут действовать с 16:00 до 22:00

Все новости...
Шахед
СМИ: Запорожье атаковали "Шахеды", в городе раздался взрыв
Оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине: бушевал масштабный пожар
Воздушные силы ночью сбили 22 из 27 "Шахедов"
Последние новости
07:35
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
07:25
Мэр Будапешта, поддерживающий Украину, выиграл выборы с перевесом в 324 голоса
07:19
легкая атлетикаКохан выиграл бронзу в метании молота на чемпионате Европы
06:50
Южная Корея запустила пропаганду через громкоговорители на границе с КНДР
05:58
Враг атаковал Сумскую область дронами, сбрасывал мины
05:20
Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW
04:20
В Аденском заливе два судна попали под обстрел хуситов
03:30
Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами
02:58
ИнфорграфикаВыборы в Европарламент: промежуточные результаты
02:22
В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки
Все новости...
Реклама:
Реклама: