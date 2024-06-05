На юге Украины зафиксировали российские беспилотники

Вечером 5 июня на юге Украины. Воздушные силы зафиксировали российские ударные дроны. Воздушная тревога длилась около пяти часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:47 военные сообщили о группах БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.

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В 23:19 сообщили об очередной группе вражеских БпЛА в Херсонской области, которые двигаются в направлении Днепропетровщины.

В 23:21 стало известно о группе ударных беспилотников в направлении Одесской области.

00.01 военные сообщили, что группа БПЛА уже находится в Одесской области, она движется в северном направлении.

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В 00:42 группа ударных БпЛА из Одесщины направлялась в Винницкую область.

00.45 оккупанты запустили очередную группу вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Дроны также были зафиксированы в Хмельницкой, Черновицкой и Херсонской областях.

В 4.17 раздался отбой угрозы БпЛА.