Генштаб: Наибольшую активность враг проявлял возле села Сокол на Покровском направлении

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты 15 раз атаковали, из них восемь до сих пор продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в 23.30 5 июня

Дословно: "Продолжается оборонительная операция украинских войск. Состоялось 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.

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Наши воины истощают врага на всей протяженности линии боевого соприкосновения и в тылу. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БпЛА и радиолокационную станцию.

С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБами), применил 499 дронов-камикадзе. Осуществил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

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На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка. 11 атак отражено. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела - все попытки противника продвинуться вперед в районах Невского и в Серебрянском лесу успеха не имели.

На Северском направлении противник тоже проявляет активность - провел шесть атак возле Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Пять - отбиты, а одна, возле Раздоловки, - еще продолжается. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются возле Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону - отражено 15 атак, еще восемь - продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Приднепровском направлении три атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.