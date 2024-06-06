Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Наибольшую активность враг проявлял возле села Сокол на Покровском направлении

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 00:55
Генштаб: Наибольшую активность враг проявлял возле села Сокол на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты 15 раз атаковали, из них восемь до сих пор продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в 23.30 5 июня

Дословно: "Продолжается оборонительная операция украинских войск. Состоялось 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Реклама:

Наши воины истощают врага на всей протяженности линии боевого соприкосновения и в тылу. За эти сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БпЛА и радиолокационную станцию.

С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБами), применил 499 дронов-камикадзе. Осуществил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения".

Детали: На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбиты три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка. 11 атак отражено. Потерь позиций не допущено. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела - все попытки противника продвинуться вперед в районах Невского и в Серебрянском лесу успеха не имели.

На Северском направлении противник тоже проявляет активность - провел шесть атак возле Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Пять - отбиты, а одна, возле Раздоловки, - еще продолжается. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском направлении ситуация напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клищеевки и Андреевки. Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются возле Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону - отражено 15 атак, еще восемь - продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Приднепровском направлении три атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW

Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами

дополненоМакрон распустил парламент Франции

Проукраинская ЕНП лидирует на выборах в Европарламент, но ультраправые укрепили позиции – прогноз

Прогноз: На евровыборах в Германии партия Шольца – третья после оппозиции и ультраправых

В понедельник графики отключений будут действовать с 16:00 до 22:00

Все новости...
война
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой области
В Палате представителей считают, что США должны дать Украине свободу действий в применении оружия
Жадан подтвердил, что вступил в ряды Нацгвардии
Последние новости
07:35
ВСУ за сутки отминусовали 1 190 оккупантов, 51 артсистему и самолет
07:25
Мэр Будапешта, поддерживающий Украину, выиграл выборы с перевесом в 324 голоса
07:19
легкая атлетикаКохан выиграл бронзу в метании молота на чемпионате Европы
06:50
Южная Корея запустила пропаганду через громкоговорители на границе с КНДР
05:58
Враг атаковал Сумскую область дронами, сбрасывал мины
05:20
Разрешения США бить по РФ сократили "неприкосновенную территорию" агрессора на 16% – ISW
04:20
В Аденском заливе два судна попали под обстрел хуситов
03:30
Фон дер Ляйен озвучила цель создать большинство в Европарламенте с проукраинскими силами
02:58
ИнфорграфикаВыборы в Европарламент: промежуточные результаты
02:22
В Киеве мужчина бросил гранату в фасад многоэтажки
Все новости...
Реклама:
Реклама: