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В Чехии пассажирский поезд, ехавший в Украину, столкнулся с грузовым: четыре человека погибли 

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 02:56
В Чехии пассажирский поезд, ехавший в Украину, столкнулся с грузовым: четыре человека погибли 
Лобовое столкновение поездов в Чехии, фото: Криштоф Женаты, МФ ДНЕС

В Чехии пассажирский поезд RegioJet 1021, следовавший в Чоп в Украине, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo: четыре человека погибли и десятки получили ранения.

Источник: чешский новостной портал iDNES

Детали: Авария произошла возле новой станции Пардубице.

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На месте происшествия работают все экстренные службы.

Пресс-секретарь пожарных железнодорожной администрации Мартин Кавка в своем ответе на запрос телеканала CT24 сообщил о "двух погибших и десятках пострадавших, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии". Однако через час после полуночи, пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Елена Кисиала, сообщила, что в результате столкновения погибли четыре человека.

Среди десятков пострадавших - дети. В спасательной операции были задействованы вертолеты: первый прибыл около 11:30 по местному времени, следующий - часом позже.

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На месте столкновения работают 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.

Прямая речь премьер-министра Чехии Петра Фиала в X: "Столкновение поездов - это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свое искренние соболезнования всем пострадавшим".

Темы: ЧехияДТПжелезная дорога
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