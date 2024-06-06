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В Палате представителей считают, что США должны дать Украине свободу действий в применении оружия

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 6 июня 2024, 08:28
В Палате представителей считают, что США должны дать Украине свободу действий в применении оружия
МАЙК ДЖОНСОН, ФОТО GETTY IMAGES

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешний подход "частичных разрешений" Украине на использование американского оружия неправильный, и планирует поднимать этот вопрос в общении с Белым домом.

Источник: "Европейская правда", Джонсон в комментарии "Голосу Америки"

Детали: Джонсон заявил, что Белый дом не должен был бы заниматься "микроменеджментом", и что будет поднимать этот вопрос в диалоге с администрацией Байдена.

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"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – заявил Джонсон.

Ранее в тот же день лидеры демократов в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.

Перед тем председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что логика американской администрации затрудняет эффективное применение Украиной того, что предоставляют США.

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"Мы выделили эти деньги с целью вооружить Украину, чтобы они выиграли эту войну. И каждый раз, когда мы ограничиваем или сдерживаем их – это противоречит намерениям Конгресса... Джейк Салливан (советник Белого дома по нацбезопасности – ред.) использует этот половинчатый подход в течение последних двух лет", – прокомментировал Маккол, напомнив, как на первых этапах войны все виды вооружения считали "слишком провокационными".

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Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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