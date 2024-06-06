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Польские фермеры не разблокируют в определенное время КПП "Рава-Русская - Хребенне"

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 13:47
Польские фермеры не разблокируют в определенное время КПП Рава-Русская - Хребенне
«Рава-Русская». фото ГПСУ

Польские фермеры решили продлить до конца суток 6 июня блокирование движения украинских грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне".

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Блокирование польскими фермерами направлении пункта пропуска "Рава-Русская" в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится.

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По результатам встречи с польскими коллегами, они сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств по направлению польского пункта пропуска "Хребенне" участниками акции на территории Польши должно состояться в 00:00 07.06.24 года (по киевскому времени)".

Детали: По словам Демченко, в настоящее время ситуация не меняется: польские фермеры не пропускают грузовики в сторону Польши. В сторону Украины незначительное количество грузовых транспортных средств пересекает границу, за минувшие сутки это было около 60.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находилось около 50 грузовиков.

Темы: ПольшаблокадаПограничная служба
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