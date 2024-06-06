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Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – "Хортица"

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июня 2024, 14:13
Россияне рвутся к жизненно важной трассе на Константиновку – Хортица
фото: "Суспільне"

Российские оккупанты пытаются развить наступление и выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы подойти к жизненно важной трассе на Константиновку.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке такого, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага...

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Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку".

Детали: По словам Волошина, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

Темы: Вооруженные силыоккупациявойна
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