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ГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 15:46
ГБР: У служащих миграционной службы, зарабатывавших на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн
фото ГБР

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах: руководитель совместно с подчиненным требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь избежать депортации.

Источник: ГБР, Одесская областная прокуратура

Детали: У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

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Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

 

Двум работникам ГМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал чиновникам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления - 70 млн грн, сотруднику - 7 млн грн.

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В ГБР говорят, что по месту работы и жительства должностных лиц были проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

 

Согласно ежегодной декларации за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос о дополнительной квалификации относительно незаконного обогащения, добавляют в Бюро.

 

Сейчас решается также вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

Темы: ГБРМиграционная службакоррупцияОдесская область
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