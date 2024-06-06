Орбан начал пугать, что Украина хочет втянуть в войну против России весь мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в стремлении втянуть в войну против России не только Европейский Союз, но и весь мир, заявив, что его страна должна держаться подальше от войны.

Источник: Орбан в интервью изданию Mandiner, передает "Европейская правда"

Прямая речь Орбана: "Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против русских, тем больше шансов на победу, поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной".

Реклама:

Детали: Однако, сказал он, венгры должны держаться подальше от войны, потому что втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.

Орбан также напомнил, что на территории Европы нет большого европейского ядерного арсенала, но есть американский, пугая европейцев возможными ядерными ударами России.

"Если бы когда-то произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы. А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая.

ВИДЕО ДНЯ

Из этого следует, что американцы никогда даже не нанесут ответный удар по россиянам с территории США, а всегда будут делать это с территории Европы. Вместо того чтобы распространять ядерное оружие, Европа должна стремиться к своему разоружению", – считает премьер Венгрии.

Предистория: