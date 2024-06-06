Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

Суд в Польше приговорил к тюремному заключению от 1,5 до 5 лет семь человек, включая бывших полицейских и врача, которые были обвинены после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности 25-летнего Дмитрия Никифоренко путем избиения и насильственного прижима, а в случае с врачом - в нереагировании на применение к украинцу таких мер принуждения.

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Самые суровые наказания – пять лет лишения свободы – суд вынес двум уже бывшим сотрудникам полиции. Другие два бывших офицера, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.

Две сотрудницы вытрезвителя были оправданы.

Бывшим сотрудникам полиции также запретили заниматься профессиональной деятельностью на срок от 4 до 10 лет. Осужденные санитары вытрезвителя не смогут работать на этой должности в течение восьми лет и трех лет, а врач – в течение пяти лет.

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Осужденные также должны выплатить родителям и невесте погибшего по 200 000 злотых (около 50 тысяч евро).

Отец Дмитрия Никифоренко после оглашения приговора заявил, что его сына убили, а подсудимые должны быть осуждены за убийство.

"Это должно быть наказание в виде 25 лет лишения свободы", – сказал он.

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