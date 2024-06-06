Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц
Суд в Польше приговорил к тюремному заключению от 1,5 до 5 лет семь человек, включая бывших полицейских и врача, которые были обвинены после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности 25-летнего Дмитрия Никифоренко путем избиения и насильственного прижима, а в случае с врачом - в нереагировании на применение к украинцу таких мер принуждения.
Самые суровые наказания – пять лет лишения свободы – суд вынес двум уже бывшим сотрудникам полиции. Другие два бывших офицера, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.
Две сотрудницы вытрезвителя были оправданы.
Бывшим сотрудникам полиции также запретили заниматься профессиональной деятельностью на срок от 4 до 10 лет. Осужденные санитары вытрезвителя не смогут работать на этой должности в течение восьми лет и трех лет, а врач – в течение пяти лет.
Осужденные также должны выплатить родителям и невесте погибшего по 200 000 злотых (около 50 тысяч евро).
Отец Дмитрия Никифоренко после оглашения приговора заявил, что его сына убили, а подсудимые должны быть осуждены за убийство.
"Это должно быть наказание в виде 25 лет лишения свободы", – сказал он.
Предистория:
- Трагедия произошла 30 июля 2021 года. После задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
- Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
- По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно.
- Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидает строжайшего наказания польских полицейских, причастных к смерти Никифоренко.