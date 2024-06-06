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Макрон: Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 6 июня 2024, 21:43
Макрон: Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Источник: глава французского государства сказал в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 вечером 6 июня, сообщает "Европейская правда"

Детали: Макрон отметил, что помощь Украине противостоять российской агрессии "означает избегать права сильнейшего", и анонсировал, что это будет темой его переговоров с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

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"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5", – сказал он, добавив, что самолеты "позволят Украине защитить свою землю и воздушное пространство".

Для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон.

Кроме того, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных – что, как подчеркнул Макрон, "не является фактором эскалации".

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще рядом должностных лиц в Париже состоится в пятницу 7 июня.

Как ожидается, они подпишут два соглашения, которые предусматривают предоставление Украине 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности энергетической, на которую нацелена Россия.

Темы: истребителиФранцияпомощь Украине
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