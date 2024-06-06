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Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

Татьяна ОлейникЧетверг, 6 июня 2024, 22:15
Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию
Владимир Кудрицкий. Фото - ua-energy

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Источник: Кудрицкий в эфире ток-шоу "Украинская правда"

Прямая речь: "Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут м' какие по всей энергосистеме".

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Детали: Он также отмечает, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче соблюдать лимиты. Но это улучшение будет временным, ведь еще впереди июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

Темы: энергетикаэлектроэнергия
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