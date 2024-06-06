Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В нескольких областях Украины фиксировали российские ударные дроны

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 23:32
В нескольких областях Украины фиксировали российские ударные дроны
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 6 июня на территории Украины зафиксировали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь. 

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:43 сообщили, что российский ударный БПЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный.

Реклама:

В 23:05 воздушники предупредили о еще одной группе ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, следующих по тому же маршруту.

В 23:27 стало известно, что БПЛА из Николаевской области заходят в Кировоградскую область, курс западный;БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих; еще БпЛА в акватории Черного моря, приближаются к Южному северному курсу и несколько новых групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, вектор движения Никополь.

В 23:31 военные сообщили о вылете 4-х бомбардировщиков Ту-95.

ВИДЕО ДНЯ

Позже предупредили о БПЛА в направлении Одессы и Харьковской области.

00.20 воздушники обновили направления движения БпЛА:

  • БпЛА в Кировоградской области на с Черкасской, курс западный (Винницкая область);
  • БпЛА на границе Днепропетровской и Николаевской областей, курс западный;
  • БпЛА в центре Херсонщины, вектор движения на северо-запад;
  • БпЛА в центре Николаевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА в акватории Черного моря, движется в направлении Николаевщины.

В 1.07 Воздушные силы опубликовали обновление относительно движения БпЛА:

  • БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины, курсом на восток (Днепр);
  • БпЛА в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курс западный и северо-западный;
  • БпЛА в Херсонской области направляются на Николаевщину;
  • БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки, курс северный.

В 1.26 военные сообщили о нескольких новых группах ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.

В 2.32 военные обновили движение ударных вражеских БпЛА:

  • БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
  • БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;
  • БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;
  • БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;
  • БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области движутся на Черкасскую область западным курсом;
  • БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;
  • БпЛА в районе Затоки, курс северо-западный.

3.46 несколько групп ударных вражеских БпЛА приближаются к Староконстантинову с востока, запада и юга.

В 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
беспилотники
В России дрон попал в Грайворонскую администрацию
Маршрутку охватило огнем: ГСЧС показали последствия дроновой атаки по Никополю
"Сатурн" больше не поплывет: ГУР показал, как спецназовцы уничтожили российский буксир
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: