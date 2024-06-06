В нескольких областях Украины фиксировали российские ударные дроны

Вечером 6 июня на территории Украины зафиксировали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:43 сообщили, что российский ударный БПЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный.

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В 23:05 воздушники предупредили о еще одной группе ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, следующих по тому же маршруту.

В 23:27 стало известно, что БПЛА из Николаевской области заходят в Кировоградскую область, курс западный;БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих; еще БпЛА в акватории Черного моря, приближаются к Южному северному курсу и несколько новых групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, вектор движения Никополь.

В 23:31 военные сообщили о вылете 4-х бомбардировщиков Ту-95.

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Позже предупредили о БПЛА в направлении Одессы и Харьковской области.

00.20 воздушники обновили направления движения БпЛА:

БпЛА в Кировоградской области на с Черкасской, курс западный (Винницкая область);

БпЛА на границе Днепропетровской и Николаевской областей, курс западный;

БпЛА в центре Херсонщины, вектор движения на северо-запад;

БпЛА в центре Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА в акватории Черного моря, движется в направлении Николаевщины.

В 1.07 Воздушные силы опубликовали обновление относительно движения БпЛА:

БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;

БпЛА на востоке Кировоградщины, курсом на восток (Днепр);

БпЛА в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курс западный и северо-западный;

БпЛА в Херсонской области направляются на Николаевщину;

БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки, курс северный.

В 1.26 военные сообщили о нескольких новых группах ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.

В 2.32 военные обновили движение ударных вражеских БпЛА:

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;

БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;

БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;

БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области движутся на Черкасскую область западным курсом;

БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;

БпЛА в районе Затоки, курс северо-западный.

3.46 несколько групп ударных вражеских БпЛА приближаются к Староконстантинову с востока, запада и юга.

В 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.