В нескольких областях Украины фиксировали российские ударные дроны
Вечером 6 июня на территории Украины зафиксировали российские ударные беспилотники. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:43 сообщили, что российский ударный БПЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный.
В 23:05 воздушники предупредили о еще одной группе ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, следующих по тому же маршруту.
В 23:27 стало известно, что БПЛА из Николаевской области заходят в Кировоградскую область, курс западный;БпЛА в Николаевской области двигаются по курсу предыдущих; еще БпЛА в акватории Черного моря, приближаются к Южному северному курсу и несколько новых групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области, вектор движения Никополь.
В 23:31 военные сообщили о вылете 4-х бомбардировщиков Ту-95.
Позже предупредили о БПЛА в направлении Одессы и Харьковской области.
00.20 воздушники обновили направления движения БпЛА:
- БпЛА в Кировоградской области на с Черкасской, курс западный (Винницкая область);
- БпЛА на границе Днепропетровской и Николаевской областей, курс западный;
- БпЛА в центре Херсонщины, вектор движения на северо-запад;
- БпЛА в центре Николаевской области, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный;
- БпЛА в акватории Черного моря, движется в направлении Николаевщины.
В 1.07 Воздушные силы опубликовали обновление относительно движения БпЛА:
- БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курсом на Белую Церковь;
- БпЛА на востоке Кировоградщины, курсом на восток (Днепр);
- БпЛА в центральной, восточной, западной и северной частях Николаевщины, курс западный и северо-западный;
- БпЛА в Херсонской области направляются на Николаевщину;
- БпЛА в акватории Черного моря в районе Затоки, курс северный.
В 1.26 военные сообщили о нескольких новых группах ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы.
В 2.32 военные обновили движение ударных вражеских БпЛА:
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
- БпЛА в южной части Винницкой области движутся на запад и северо-запад;
- БпЛА в северо-западной части Кировоградской области, курсом на северо-запад через Черкасскую область;
- БпЛА на юге Кировоградщины, курс северо-западный;
- БпЛА в районе Оржицы, Полтавской области движутся на Черкасскую область западным курсом;
- БпЛА в районе Кривого Рога, курс северный;
- БпЛА в районе Затоки, курс северо-западный.
3.46 несколько групп ударных вражеских БпЛА приближаются к Староконстантинову с востока, запада и юга.
В 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.