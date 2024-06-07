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Россия отправила на Кубу военные корабли

Алена ИвашкивПятница, 7 июня 2024, 04:06
Россия отправила на Кубу военные корабли
Российские военные корабли плывут по Неве во время репетиции военно-морского парада, фото: Getty Images

В четверг Куба заявила, что в Гавану на следующей неделе прибудут четыре российских военных корабля. 

Источник: Reuters

Дословно Министерство иностранных дел Кубы: "Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соблюдают международные нормы.

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Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона".

Детали: Заявление Кубы появилось на следующий день после того, как американский чиновник сообщил журналистам, что Россия планирует направить боевые корабли в Карибский регион, в том числе в союзные Кубу и Венесуэлу, для проведения военно-морских учений.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году, а российская военно-морская активность, хотя и является обычной в Атлантике, но усилилась из-за поддержки Украины со стороны США, заявили американские чиновники.

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Соединенные Штаты, однако, не рассматривают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей как угрозу, но ВМС США будут следить за учениями, заявил в среду американский чиновник.

Ожидается, что российские корабли прибудут в гавань между 12 и 17 июня, согласно кубинскому заявлению.

Темы: Росcия
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