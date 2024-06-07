Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Поляки разблокировали пункт пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская"

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 07:40
Поляки разблокировали пункт пропуска Хребенне - Рава-Русская
грузовики в ПП «Рава Русская». иллюстративное фото ГПСУ

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская".

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме".

Реклама:

Детали: Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и до этого, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Темы: ПольшаблокадаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

AP: Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне

В Швейцарии стартует двухдневный Саммит мира

фотоЗа более чем трое суток потушили пожар на Киевщине

Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Все новости...
Польша
В Польше прокуратура объяснила задержание военных, которые стреляли, чтобы остановить мигрантов
Польша поднимала в небо истребители из-за российских ударов по Украине
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
Последние новости
15:37
евро-2024Определились арбитры матча Румыния - Украина
15:28
Британия, Германия и Франция осудили наращивание ядерной программы Ирана
15:14
Мужчины едят больше мяса, чем женщины, особенно в более развитых странах – исследование
15:12
видеоПрокопенко поблагодарил США: "Азов" станет смертоносным оружием для врагов
14:56
Мир должен подготовить почву для прямых переговоров Украины и России - президент Швейцарии
14:51
РФ не испытывает значительных проблем с импортом потребительских товаров западных компаний - Reuters
14:40
фотоРоссия обстреляла кассетными боеприпасами Волновахский район: убила людей на огороде
14:35
СМИ: Декларацию Саммита мира до сих пор согласовывают, ее могут поддержать не все
14:02
OpenAI может стать коммерческой корпорацией - гендиректор
13:46
В Словакии официально сменился президент
Все новости...
Реклама:
Реклама: