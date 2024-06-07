Нападение агрессивных пенсионеров на волонтера в Киеве: задержан второй хулиган

Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на девушку-волонтера в Оболонском районе Киева.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Мужчина сейчас дает показания следователям, его действия квалифицированы как хулиганство, а за совершенное нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы".

Реклама:

Детали: 6 июня работники Оболонского управления полиции с помощью аналитиков криминального анализа и во взаимодействии с сотрудниками СБУ, установили и задержали второго нарушителя.

Им оказался киевлянин 1954 года рождения. Следователи вручили ему сообщение о подозрении за совершении хулиганских действий.

Установлено, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.

ВИДЕО ДНЯ

На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, впрочем она его ухаживаний не оценила.

Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.

Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Сейчас 70-летний подозреваемый своей вины не признает, отмечают прокуроры. Утверждает, что лишь пытался прекратить конфликт девушки со своим знакомым.

Первого из злоумышленников полицейские задержали накануне, ему уже сообщено о подозрении.