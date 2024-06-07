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Решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС не приняли из-за Венгрии - СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 7 июня 2024, 14:30
Решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС не приняли из-за Венгрии - СМИ
Фото: Getty Images

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза не смогли принять решение относительно рекомендаций Европейской комиссии начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, поскольку Венгрия выступила с возражениями. Обсуждение продолжится на следующей неделе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванного европейского дипломата, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Все знают, что комиссия считает, что Молдова и Украина завершили выполнять свои условия, и мы должны провести межправительственную конференцию. На заседании это было очень ясно. Многие страны сказали, что согласны с этим, но Венгрия снова заявила, что у них есть условия, которые еще необходимо выполнить, иначе они не смогут принять оценку Комиссии".

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По словам другого высокопоставленного дипломата, Венгрия "выступила с такими же разглагольствованиями, как и в прошлый раз, о недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

"Венгрия снова вспомнила 11 вопросов, зачитала две поправки к переговорным рамкам о добрососедских отношениях и национальных меньшинствах, упомянув, что нам (ЕС) также нужно продвигаться вперед с Сербией и Албанией. Остальные из нас, участвующие в дебатах, – все, кроме Венгрии, – громко и ясно поддерживают оценку Комиссии и отвергли внесение новых требований. Мы все выступаем за то, чтобы провести межправительственную конференцию уже 25 июня", – рассказал собеседник агентства.

В то же время оба высокопоставленных дипломата констатировали, что обсуждение будет продолжено на следующей неделе.

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При этом не была исключена возможность того, что Будапешт пойдет на компромисс ради прогресса для стран Западных Балкан, дав "зеленый свет также Украине и Молдове".

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.

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Темы: евроинтеграцияУкраинаЕСВенгрия
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