Байден начал переговоры с Зеленским и объявил о пакете помощи на $225 млн

Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом во Франции. фото: Getty Images

В Париже начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, который объявил анонсированный новый пакет помощи Украине в размере $225 миллионов.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на американские медиа

Детали: В ответ Зеленский поблагодарил Байдена.

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Фото: Natasha Bertrand/X

Кроме того, как отмечает агентство AP, американский президент извинился за многомесячную задержку с поставками американской военной помощи, что позволило России получить определенные преимущества на поле боя.

В то же время Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе: "Мы все еще с вами. Полностью. Абсолютно".

По данным СМИ, в пакет войдут, в частности, ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

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Напомним: Ранее Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.